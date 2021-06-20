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Diyarbakır’da hafta sonu kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da korona virüsle mücadele kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Asayiş 20.06.2021, 10:19
Diyarbakır’da hafta sonu kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da korona virüsle mücadele kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek semti olan Ofis başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.
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