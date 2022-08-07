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Diyarbakır’da gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde girdiği gölette kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 07.08.2022, 14:54
Diyarbakır’da gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde girdiği gölette kaybolan Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Kengerli Mahallesi’nde çobanlık yapan Suriyeli 15 yaşlarındaki Ahmet El-Dervişi girdiği baraj göletinde kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 8 personel ile olay yerinde arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Yoğun aramalar sonucunda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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