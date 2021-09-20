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Diyarbakır’da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir emlakçı dükkanında oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Araçtan inen şahısların silahla dükkana ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.09.2021, 20:19
Diyarbakır’da emlakçı dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir emlakçı dükkanında oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Araçtan inen şahısların silahla dükkana ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan şahsı araçla bir süre takip eden şahıslar, takip ettikleri kişinin Karacadağ Caddesi üzerindeki emlakçı dükkanında oturduğunu fark edince araçtan inerek silahla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler korku ve panik içerisinde sağa sola koşuştururken, açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Ateş eden şahıslar geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda araca da kurşun isabet eden olayda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla en yakın hastaneye götürdü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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