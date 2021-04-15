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Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 15.04.2021, 15:14
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Diyarbakır’da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin oyun parkında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kentin dört bir tarafından görüldü. Yangın cep telefonları ile kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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