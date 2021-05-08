banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek

Diyarbakır’da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.

Asayiş 08.05.2021, 18:13
Diyarbakır’da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında arazide çalıların arasına gizlenmiş vaziyette toplam 201 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur