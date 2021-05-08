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Diyarbakır’da çalıların arasında 201 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.
Asayiş 08.05.2021, 18:13
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çalıların arasına gizlenmiş vaziyette 201 kilogram esrar ele geçirildi.Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında arazide çalıların arasına gizlenmiş vaziyette toplam 201 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.