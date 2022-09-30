Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerim evlat nöbeti bin 124’üncü gününde kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 124’üncü gününde de devam ediyor. Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015’te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine devam eden anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Eylemlerini sürdürdüklerini kaydeden anne Nilifırka, "Biz 4 yıldır burada evlat mücadelesi veriyoruz. Ta ki bir çocuk dağda kalana kadar devam edeceğiz. Biz burayı terk etmeyeceğiz. HDP, kanlı ellerini çocuklarımızın üstünde çeksin. Kendileri çocuklarımızın arkasında saklanıyorlar. Eline silah vermişler, perişan etmişler, mahkum etmişler mağaralarda. Biz, evlatlarımızı istiyoruz. HDP, şehir eşkıyası, PKK da dağ eşkıyası. HDP dağa çalışıyor, Kandil’den emir alıyorlar. Oğlum gelmeyene kadar ben burada kalmayacağım. Yavrum, Mehmet’im beni görüyorsan, duyuyorsan dön gel. Güvenlik güçlerine teslim ol. Dayanacak gücümüz kalmadı yavrum” dedi.