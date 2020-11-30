banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları serbest düşüşte
Altın fiyatları serbest düşüşte
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram toz esrar ve 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Asayiş 30.11.2020, 17:01
Diyarbakır’da 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi
banner422

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram toz esrar ve 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 381 kilogram toz esrar, 67 kilogram skunk maddesi, 2 piyade tüfeği ve 14 tüp ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu