Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın göreve başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın, sabah saatlerinde kentte geldi. Diyarbakır il emniyet müdürlüğü bahçesinde il emniyet müdür yardımcıları tarafından karşılanan Aşkın, burada müdür yardımcıları ile tören mangasını selamlayarak makam odasına geçti.

Diyarbakır eski İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’dan görevi devir alacağı öğrenilen Aşkın’ın daha sonra açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Müşaviri olarak Avusturya’ya atanan 1. sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın ise görevi Dr. Hüseyin Aşkın’a teslim ettikten sonra akşam saatlerinde Diyarbakır’dan ayrılması bekleniyor.