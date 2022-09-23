Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden otobüs kazasına ilişkin açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bugün bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 15.45 sularında, Büyükşehir Belediyemize ait A3 hattımızda çalışan 21BF101 plakalı yolcu otobüsümüz Ofis semti Kasaplar durağında yolcu indirdiği sırada elim bir kaza gerçekleşmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşımız N.N. sağlık ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D. vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.