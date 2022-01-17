banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?

Direksiyondayken telefona bakan 2 taksici cezadan kurtulamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi’nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan toplam 854 TL para cezası kesildi.

Asayiş 17.01.2022, 13:20
Direksiyondayken telefona bakan 2 taksici cezadan kurtulamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi’nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan toplam 854 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesinde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında iki sürücüye araç kullanırken telefon kullanmakta toplam 854 TL para cezası kesildi. Denetimler kapsamında ceza kesilen bir sürücü telefona bakmadığı konusunda ısrar edip, ispat isteyince polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

“Gelsin konuştuğumu ispat etsin”

Araç içerisinde telefon kullanmaktan ceza yiyen ve ısrarla telefon kullanmadığını iddia ederek polis ekiplerine zor anlar yaşatan taksi sürücüsü Ahmet Kaya, “Telefonla konuşmadım. Kim diyor onu, gelsin buraya ispat etsin. Gelsin konuştuğumu ispat etsin. Ben telefonla konuşmadım. Konuştuğum en son dakikayı size göstereyim. Telefonla konuşsam dakikası olur zaten. Orada şarjda duruyordu, az önce çıkardım. Yapmayın Allah aşkına. Bana getirir misiniz o telefonla konuştu diyeni. İspat etsin. Telefonla nasıl konuşabilirim. Ben size anlatabiliyor muyum? Türkçe mi konuşuyorum, yabancı dilde mi konuşuyorum” diyerek önce cezayı imzalamadı.

“O telefonu elime aldıysam ellerim kökünden kırılsın”

Polis ekiplerine direnmekte ısrar eden Kaya, “Siz beni anlıyor musunuz? Bunu gören kişi gelsin, ispat etsin, belge göstersin bana. İspat istiyorum resimli olarak. O telefonu elime aldıysam ellerim kökünden kırılsın. Cezamı alayım o zaman. Ben ispat istiyorum. İspat edilsin 2 bin TL ödemeye razıyım” diye konuştu.

“İnsanlara maske tak demekten yorulduk”

Öte yandan maske takmadığı için yolcuyu almadığını söyleyen bir sürücü ise, maske takmayan yolculara sitem ederek, “ Yolculara maske tak demekten yorulduk” dedi.

Maske takmayan yolcuyu önce uyardığını ve maske takmamakta direnince de arabaya almadığını söyleyen taksi sürücüsü Hacı Mehmet Yaman, “Masken var mı diye sordum. Yok dedi. Ben ne yapayım şimdi? Ben bütün gün bu maskeyi takıyorum. Ben hangi biriyle uğraşayım. Kimse maske takmıyor. Benim suçum ne? Beni yolun ortasında durdurdu. Maskesi takılı olsa neyse. Ben bu maskeyi sürekli takıyorum. İnsanlara maske tak demekten yorulduk. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorum, bir sabıkam bir şeyim var mı? Burada benim suçum ne? Ben yalan söylemem” diyerek kendini savundu. Polis ekipleri de sürücüyü cezai işlem uygulamadı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11