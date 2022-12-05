Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çarparak başka aracın üzerine düştü

Diyarbakır’da bir ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, ardından başka aracın üzerine düşerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Kadın Doğum Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı, ardından başka aracın üzerine düşerek takla attı. Araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlanmaya başladı.