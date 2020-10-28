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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 28.10.2020, 10:10
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine doğru otomobil ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Mecit Mutlu, aniden kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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