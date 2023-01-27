Direğe çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp taklalar attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Büğlek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Yaşar Şeker (63) idaresindeki 06 BRH 281 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve otomobilde bulunan A.R.Ş. (13) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir yolcuya müdahale ederek şehirdeki özel hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücü Şeker, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 13 yaşındaki A.R.Ş ve diğer yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.