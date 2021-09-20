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Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı

Elazığ’da bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Asayiş 20.09.2021, 14:15
Dini nikahlı eşini vurup olay yerinden kaçtı

Elazığ’da bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurup ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, önceki gün Elazığ merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınının evinde kalan dini nikahlı eşi K.A.’nın (22) yanına giden M.O. (24), burada eşi ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından M.O., belinden çıkardığı silahla K.A.’ya ateş ederek yaraladı. Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, babasına ait araçla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için geniş çapta inceleme başlatıldı.

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