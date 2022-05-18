Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti

Bartın’da dikkatsiz sürücü aracıyla köpeğin üstünden geçti. Bir süre köpeğin durumuna bakan kargo aracı sürücüsü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar kameraya yansırken köpeğin daha önce de üzerinden araç geçtiği ve bir bacağını kaybettiği öğrenildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir otel işletmecisi tarafından sahiplenilen ve bakımları yapılan köpeğin üzerinden geçtiğimiz eylül ayında araç geçti. Ezilen ‘Zekiye’ isimli köpeğin bir bacağı kesildi. Köpeği sahiplenen otel işletmecisi köpeğe tekerlekli yürüteç yaptırarak hayata tutunmasını sağladı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda ise yol kenarında yatan köpeğin üzerinden bu defa bir kargo aracı geçti. Kargo aracının sürücüsü araçtan inip köpeğin durumunu inceledi ve daha sonra kargo dağıtımına devam etmek üzere aracına binip yola devam etti.

Köpeği sahiplenen otel işletmecisi tarafından veterinere götürülen köpeğin bir bacağında ezilmeler olduğu anlaşıldı. Bacağı alçıya alınan köpeği ezen sürücüden şikayetçi olunduğu, konuyla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.