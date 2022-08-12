Dicle Nehri’nde iki çocuk kayboldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’ne giren iki Suriyeli çocuk kayboldu. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi’nde 5 ve 7 yaşlarındaki iki Suriyeli çocuk serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Çocuklar, suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Erdoğan isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Emin adındaki çocuğun bulunması için ise arama çalışmaları devam ediyor.