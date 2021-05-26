banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Ümit Özdağ adliyede
Ümit Özdağ adliyede
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 26.05.2021, 11:18
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi Bucak mevkisinde tarlasına traktörle giden Erdoğan Avşar’ın (49) toprak yolda aracı geri gitmeye başladı. Yokuş çıkamayan traktör yolun solunda bulunan toprak yüksekliğine çarparak devrildi. Çevredeki vatandaşlar, gürültünün geldiği yöne gelince Erdoğan Avşar’ın traktör altında kaldığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri Erdoğan Avşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Avşar’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yorumlar (0)
24°
açık