banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Devrilen minibüsteki yaralıları itfaiye kurtardı

Samsun’da şarampole yuvarlanan minibüste sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Asayiş 22.06.2021, 16:33
Devrilen minibüsteki yaralıları itfaiye kurtardı

Samsun’da şarampole yuvarlanan minibüste sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 PB 596 plakalı minibüsün sürücüsü Sebahattin G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen minibüste bulunan Sebahattin G. ve Saliha G. kazada araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkışan yaralılar araçtan çıkartıldı. Olay yerinde hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493