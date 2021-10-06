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Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaralı kurtarıldı

Mersin’de taş ocağında çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan operatör, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Asayiş 06.10.2021, 16:05
Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaralı kurtarıldı

Mersin’de taş ocağında çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan operatör, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağında çalışma yapan iş makinesi, kayalıkları kaldırdığı sırada devrildi. Ters dönen iş makinesinin kabin kısmında sıkışan operatör Cihan Ç. (21), itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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