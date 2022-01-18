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Devasa feribot fırtınada beşik gibi sallandı
Bursa’da iskeleye yanaşmak isteyen araçlı feribotun fırtınada beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 18.01.2022, 11:02
Bursa’da iskeleye yanaşmak isteyen araçlı feribotun fırtınada beşik gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Yenikapı Mudanya arasında sefer yapan arabalı feribot, Mudanya ilçesindeki iskeleye yanaşacağı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Geminin iskeleye yanaşacağı sırada beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.