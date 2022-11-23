Son Dakika
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
Depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem şiddeti bebek odasında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 23.11.2022, 07:20
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem şiddeti bebek odasında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan bir ailenin bebek odasına koydukları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde odanın sallandığı ve büyük bir gürültü çıktığı görülürken, evde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.