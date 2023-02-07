Depremden 24 saat sonra Muğla itfaiyesi kurtardı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye giden Muğla Büyükşenir Belediyesi İtfaiye ekipleri 24 saat sonra genç bir kızı enkaz altından sağ kurtardı.

10 ili etkileyen 7,7 şiddetindeki deprem sonrası Muğla’dan Büyükşehir Belediyesi 20 personel, iki tam donanımlı sismik arama kurtarma görüntüleme cihazı olan AKS ve iaşe araçlarını deprem bölgesine sevk edilmişti.

Muğla’dan giden İtfaiye arama kurtarma ekipleri Hatay’da görevlendirildi. Afet bölgesine varır varmaz kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, Hatay Armutlu Mahallesi Efe Apartmanında enkaz altına kalan ve sağ olduğu belirlenen bir aileyi kurtarmak için çalışmalar başladı.

Muğla Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası apartmanın enkazından Hatice Şeren isimli kızı sağ olarak kurtararak 112 Ambulans ekiplerine teslim etti. Kurtarılan Hatice Şeren isimli kız, “Benim hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olun” diyerek anne ve babasının kurtarılmasını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri afet bölgesine vardıktan hemen sonra Hatay Armutlu Mahallesinde 4 kişinin de enkaz altından kurtarılmasına yardımcı oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: "Muğla’dan deprem bölgesine destek amacıyla giden Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerimiz, depremden saatler sonra Hatice kızımızı kurtardı. Hatice kızımızın ailesine ulaşmak için de ekiplerimiz elinden geleni yapıyor. Kalbimiz, dualarımız sizinle” mesajı attı.