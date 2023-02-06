Depremde zarar gören hastanede mahsur kalan hemşire ve hastalar kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde zarar gören İskenderun Devlet Hastanesi’nde mahsur kalan hemşire ve hasta yakınları kurtarıldı.

Merkez üsse önce Kahramanmaraş Pazarcık, daha sonra da Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri en çok hisseden illerden biri de Hatay oldu. Bu depremde İskenderun ilçesinde Devlet Hastanesi de zarar gördü. Hastanede sağlık görevlileri ve hastalar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri sağlık görevlilere ve hastaları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler yoğun bakım palyatif servisinde yatan hastayı enkazdan sağ çıkardı. Ayrıca hastanede görevli hemşirede kurtarıldı.