Depremde kardeşini kaybetti, kardeşinin gelini ve oğlu için umutla bekliyor

Kahramanmaraş’taki depremde yıkılan Malatya’nın Battalgazi ilçesi Aslan Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın enkazında bekleyen depremzede vatandaş, kardeşine mezar olan binanın başında kardeşinin gelini ile oğlu için umutla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Malatya’da çok sayıda ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederken, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Aslan Sokak’ta bulunan 50’nci Yıl Apartmanı’nda kardeşini kaybeden İbrahim Mordeniz, kardeşine mezar olan bina enkazının başında kardeşinin gelini ve oğlu için umutla bekliyor.

’Deprem olduğunda feleğimiz şaştı ne yapacağımızı dahi bilemedik’

Depremde kardeşini kaybettiğini kardeşinin gelini ve oğlunun enkaz altında olduğunu aktaran depremzede vatandaşlardan İbrahim Mordeniz, “Bizde burada umutla bekliyoruz. İstanbul’dan gelen oldu. Bütün insanlar burada yakınlarını bekliyor. Bu binanın altında en az 100 kişi vardır. Allah yardım etsin. Allah’tan gelene hamdolsun. Deprem olduğunda feleğimiz şaştı ne yapacağımızı dahi bilemedik. Depremden sonra buraya geldik tekrar ekipler çalışıyordu. Enkaz altında kalanlar yüzde 90 kurtarılırdı fakat ikinci bir deprem olunca ortalık toz duman oldu. Ekipler halen daha çalışmalarını sürdürüyor. 7 katlı bir bina 2 metre kalmış. Bir malzemeyi nasıl pres makinesiyle basarsan bu bina da pres makinasında basılmış gibi olmuş. Dünden itibaren bu binadan kurtulan olmadı” dedi.