Depremde binadan başına tuğla düşen vatandaş yaralandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 şiddetinde ki depremin etkisiyle binadan başına tuğla düşen Vatandaş yaralandı.

Göle’de bugün saat 17.08 sıralarında meydana gelen depremin hissedildiği Çullu Köyü’nde dışarıda olan bir vatandaşın başına binada ki tuğla düştü. Yaralanan vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.