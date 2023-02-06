Deprem Hatay’ı yıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay’da da büyük yıkıma neden oldu. Özellikle kent merkezinde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binaların yıkıldığı görüldü ve bazı bölgelerdeki yollarda çatlaklar oluştu. Şehirde sağanak yağmur da etkili olurken, enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda bina yıkıldığından bazı bölgelere ekiplerin ulaşması zorlukla sağlanırken, enkaz altında tanıdıkları kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.