Deprem bölgesine yardıma giden iş makinası yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, deprem nedeniyle Hatay’a yardıma gitmekte olan iş makinası yandı.

Alınan bilgiye göre, Konya’nın Kula Belediyesi’ne ait olan ve depremden etkilenen Hatay’a müdahale için iş makinesi taşıyan lowbedin arka sağ lastikleri ile alt kısmından Damlama bölgesi Adana istikametinde dumanlar yükselmeye başladı. Ali S.’nin kullandığı 42 GE 731 plakalı lowbede ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta maddi hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.