Depodaki yangında 10 ton mandalina zarar gördü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir depoda çıkan yangında 10 ton mandalina zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesi’nde bulunan mandalina deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yangında sandıklarda bulunan 10 ton mandalina zarar gördü.