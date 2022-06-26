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Denizden dönen iki kızkardeş motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kızkardeş yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 09:59
Denizden dönen iki kızkardeş motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kızkardeş yaralandı.

Kaza, Sorgun Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki Büşra Dağ’ın kullandığı 07 AAG 239 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Büşra Dağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Aleyna Dağ, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

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