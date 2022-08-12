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Denizde kaybolan Doğukan’ı arama çalışmaları 1 yıl sonra yeniden başladı
Bartın’ın Büyükkızılkum Plajı’nda 1 yıl önce dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı’yı arama çalışmaları yeniden başladı.
Asayiş 12.08.2022, 18:24
Bartın’ın Büyükkızılkum Plajı’nda 1 yıl önce dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı’yı arama çalışmaları yeniden başladı.
Ailesi ile birlikte 10 Ağustos 2021 sabahı denize girmek üzere Karabük’ten Bartın’ın Büyükkızılkum Plajı’na gelen 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı deniz kıyısında oynarken bir anda dalgaların arasında gözden kaybolmuştu. Dalgalara kapıldığı tahmin edilen Yaylacı, uzun süre arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Küçük çocuğu arama çalışmaları 1 yıl sonra yeniden başladı. Kızılelma Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Degak-3 dalgıç ekipleri ve cankurtaranlar ile su üstü ve sahil şeridinde arama faaliyetlerinde bulundu. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.