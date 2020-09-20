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Dengesini kaybederek düşen paraşütçü hayatını kaybetti
ANKARA’NIN AYAŞ İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE HAVALANAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ, HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN DOLAYI DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 20.09.2020, 07:44
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Ankara’nın Ayaş ilçesinde akşam saatlerinde havalanan yamaç paraşütçüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti.
Olay Ankara’nın Ayaş ilçesi Kumludoruk bölgesinde meydana geldi. Akşam 17.00 sıralarında havalanan yamaç paraşütçüsü Hüseyin A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Hüseyin A.’yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen paraşütçü Hüseyin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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