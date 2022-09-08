Demre’de makilik yangını korkuttu

Antalya’nın Demre ilçesinde makilik alanda çıkan yangın 3 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 18 arazözün hızlı müdahalesi sonucu daha geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Demre’ye bağlı Davalaz Mahallesi’ndeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edilirken çalışmalara havadan da destek verildi. Rüzgarla birlikte yayılmaya başlayan yangına, 18 arazöz, 3 söndürme uçağı ve 2 helikopter müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.