Demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.