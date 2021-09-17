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Demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Asayiş 17.09.2021, 09:25
Demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Ark ocağı patlaması sonucu 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda fabrikanın üretim tesisindeki ark ocağında patlama yaşandı. Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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