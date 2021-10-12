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Defalarca takla attı, ağaca çarparak durabildi: 1 polis yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin defalarca takla attığı trafik kazasında, sürücü polis memuru yaralandı.

Asayiş 12.10.2021, 16:36
Defalarca takla attı, ağaca çarparak durabildi: 1 polis yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin defalarca takla attığı trafik kazasında, sürücü polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ercan Sağlam (48) idaresindeki 40 DN 581 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolu Rafineri Kavşağı’nda kontrolden çıkarak takla attı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü polis memuru Ercan Sağlam yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Sağlam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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