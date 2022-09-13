DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı. Peruk takarak kılık değiştirip eşk

DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı. Peruk takarak kılık değiştirip eşkalini gizlemeye çalışan DEAŞ yöneticisinin, kendini takip eden istihbarat elemanlarından habersiz olduğu gözlendi.