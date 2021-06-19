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Dayısının kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa’nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki genç dayısının kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Asayiş 19.06.2021, 19:30
Dayısının kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa’nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki genç dayısının kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan (44) yönetimindeki traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör üzerinden yere düştü. Düşen gencin üzerinden traktör geçti. Ağır yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Dayı, Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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