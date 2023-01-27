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Datça’da fırtına restoranın platformunu çökertti
Muğla’nın Datça ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen fırtına sonrası deniz kenarında kapalı durumdaki bir restoranın platformu çatısı ile beraber çöktü.
Asayiş 27.01.2023, 11:16
Muğla’nın Datça ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen fırtına sonrası deniz kenarında kapalı durumdaki bir restoranın platformu çatısı ile beraber çöktü.
Datça Palamutbükü’nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte denizde dalgalar yükseldi. Yükselen dalgalar bir restoranın deniz kenarında bulunan platformun ayaklarının bulunduğu alana zarar verdi. Vatandaşların turizm sezonunda yemek için kullandığı ama şu an kapalı olan platform çatısı ile birlikte fırtınaya dayanamayıp çöktü. Platformun çökmesi sonucunda kimse yaralanmazken, işletmede maddi zarar oluştu. Ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.