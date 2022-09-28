Darp edilip yola bırakıldıktan sonra üzerinden araç geçen gencin cenazesi morgtan alındı

Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darp edildikten sonra, üzerinden taksinin geçmesi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi morgtan alındı.

Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi şahsın üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Aktaş’ın cenazesi yakınları tarafından alındı. Turizm çalışanı olduğu öğrenilen Çağrı Aktaş’ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(İA-