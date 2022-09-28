Darp edildikten sonra taksinin altında kalan gencin cenazesi adli tıptan alındı

Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darp edildikten sonra üzerinden taksinin geçmesi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınları tarafından adli tıptan alındı.

Kaza, saat 03.10’de Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi şahsın üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Aktaş’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Turizm sektöründe çalıştığı öğrenilen Çağrı Aktaş’ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.