Darbede müdürünü korurken şehit olan koruma polisi anıldı

Hain darbe gecesinde 15 Temmuz Köprüsünde şehit olan İstanbul Emniyet Müdürü Koruması Münür Alkan’ın Tekirdağ’da ki mezarına karanfil bırakıldı.

5 yıl önce FETÖ’nün hain darbe girişiminde 15 Temmuz Köprüsünde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın korumalığını yaparken, darbeci askerler tarafından şehit edilen Münür Alkan’ın Tekirdağ’daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Şehitlikte düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, diğer kurum müdürleri, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Anma programında dualar okunduktan sonra Şehit Koruma Polisi Münür Alkan’ın mezarına karanfil bırakıldı. Alkan’ın mezarının yanı sıra diğer şehitlerin mezarına da karanfil bırakıldı.

Müdürünü korurken şehit düştü

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Münür Alkan, FETÖ darbe girişimin ilk anlarında Boğaziçi Köprüsü’nde askerlerin ateş açması üzerine şehit oldu. Darbe girişiminin ilk anlarında Boğaziçi Köprüsü’ne giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, buradaki askerler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Köprünün kapatıldığını telsizden duyan Çalışkan iki korumasıyla bölgeye hareket etti. Çalışkan ve yanında bulunan iki korumasına köprüde bulunan askerler tarafından ateş açıldı. Çalışkan yara almadan olayı atlatırken, korumalarından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Münür Alkan şehit oldu.

Alkan, evli ve bir çocuk babasıydı.