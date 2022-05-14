Damdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde dengesini kaybederek damdan düşen 84 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gökçe köyünde oturan Ali Aslan (84), evlerinin damında güneşlenirken dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.