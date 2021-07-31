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D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopterle havadan denetlendi.
Asayiş 31.07.2021, 17:56
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopterle havadan denetlendi.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaların önlenmesi ve kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bünyesinde bulunan D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopter ile denetlendi. Denetimde kural ihlali yapan araçlar havadan tespit edildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimde, 96 araç kontrol edildi.