D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopterle havadan denetlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaların önlenmesi ve kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bünyesinde bulunan D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopter ile denetlendi. Denetimde kural ihlali yapan araçlar havadan tespit edildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimde, 96 araç kontrol edildi.