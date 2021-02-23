Çukurca’da anti personel mayını ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda 2 adet anti personel mayını ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda, 2 adet DM-11 anti personel mayını ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.