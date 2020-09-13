Covid-19 yasağını hiçe sayan 16 kişi kumar oynarken yakalandı
KIRIKKALE'DE RUHSATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLEN BİR İŞ YERİNDE KUMAR OYNANDIĞI İHBARI ÜZERİNE BASKIN YAPAN POLİS EKİPLERİ, KORONA VİRÜS SALGININI HİÇE SAYAN 16 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATTI.
Kırıkkale’de ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri, korona virüs salgınını hiçe sayan 16 kişi hakkında işlem başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 607. Sokak’ta ruhsatsız olduğu öğrenilen bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saat 16.00 sıralarında savcılık talimatıyla baskın yapan polis ekipleri, 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, kimlik kontrolü ve idari işlem için emniyete götürüldü. Burada 16 kişi hakkında ye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, serbest bırakıldı.
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:36
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Erzurumspor
|1
|3
|8. Fenerbahçe
|1
|3
|9. Kayserispor
|1
|3
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Çaykur Rizespor
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Altınordu
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Adanaspor
|1
|3
|5. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|6. Ankaraspor
|1
|3
|7. Altay
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|10. Balıkesirspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Tuzlaspor
|0
|0
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Eskişehirspor
|1
|0
|16. İstanbulspor
|1
|0
|17. Bursaspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Liverpool
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Everton
|1
|3
|7. Aston Villa
|0
|0
|8. Brighton
|0
|0
|9. Burnley
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Wolverhampton
|0
|0
|15. Leeds United
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Tottenham
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Huesca
|1
|1
|5. Real Sociedad
|1
|1
|6. Real Valladolid
|1
|1
|7. Villarreal
|1
|1
|8. Celta de Vigo
|1
|1
|9. Eibar
|1
|1
|10. Atletico Madrid
|0
|0
|11. Barcelona
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Levante
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Valencia
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0