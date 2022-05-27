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Çorum’da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte meydana gelen iki ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Asayiş 27.05.2022, 16:29
Çorum’da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte meydana gelen iki ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatarak, 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma ve operasyonlar sonucunda; Çorum-İskilip yolu üzeri Deliller köy yolu ayrımında meydana gelen işyerinden hırsızlık olayında, iş makinesine ait piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan kırıcı malzemesini çalan 5 şüpheli ile Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayında, piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan krom plakaları çalan ikisi işyeri çalışanı olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheli 8 şahıs hakkında adli soruşturmalar devam ederken, yakalanan şahısların ikamet adreslerinde ve çalıntı malzemeleri sattıkları iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen çalıntı malzemeler, teşhis işleminin ardından sahiplerine teslim edildi.

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