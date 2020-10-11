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Çorum’a şehit ateşi düştü
AĞRI'DA TERÖRİSTLERLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLAN JANDARMA ASTSUBAY EMRE DOKUMACI’NIN ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNDEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ.
Asayiş 11.10.2020, 00:31
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Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’nın Çorum’un İskilip ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Çorumlu şehit Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’nın şehadet haberi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İskilip ilçesinde bulunan baba Hüseyin ve anne Şerife Dokumacı’ya verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Nişanlı olan şehit Astsubay Dokumacı’nın 2019 yılında sınavları kazanarak astsubay olduğu öğrenildi.
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