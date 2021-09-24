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Çorlu’nun 3 mahallesinde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 mahallede çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.09.2021, 13:34
Çorlu’nun 3 mahallesinde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 mahallede çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi, Reşadiye Mahallesinde ve Kemalettin Mmahallesinde bulunan 2 ikamet ve 1 işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, 105 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza,1 fişek eroin, 0.80 gram toz esrar, 1 adet içime hazır vaziyette tütünle karışık 1.60 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 1 adet folyo kağıdı ve çok sayıda lastik toka, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 21 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 465 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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