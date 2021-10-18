Son Dakika
CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı
Rize’de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.
Asayiş 18.10.2021, 18:53
Rize’de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu bir araçta arka koltuğun üzerinde duran çoraplar polisin dikkatini çekti. Polis tarafından incelenen çorapların içerisinde 4 adet el yapımı tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu. Araç sürücüsü O.D. 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.