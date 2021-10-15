Çöpe bırakılan el yapımı patlayıcının biri patladı, diğeri etkisiz hale getirildi

Konya’da bir çöp konteynerine bırakılan iki el yapımı patlayıcıdan birinin patlaması sonucu sokak üzerindeki bazı evlerin camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, diğer patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerine emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın yaşandığı sokağa Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler patlamanın yaşandığı çöp konteynerinde inceleme yaparken, bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından etkisiz hale getirilen patlayıcı daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sokak üzerindeki patlama sırasında çöp konteyneri çevresinde bulunan ve kağıt toplayan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, patlama sırasında balkon camı kırılan evde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Sokak üzerinde market işletmeciliği yapan Osman Gürgan, “Az ileride marketimiz var. Çok yüksek gürültüde patlama oldu. Biz de acaba petrolün oradan mı geldi diye tahmin ettik. Pazara doğru gelince çöp tenekesinde bir arkadaş karton toplayan, paketi kaldırdığı zaman yere düşmesiyle çok yüksek bir sesle o patlamış. Yaralanan olmadı ama o arkadaş sesten ekilenmiş şu anda yaralı yok. Sitede cam kırılmış" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.