banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!

Çöp kutularını devirdi, şişeleri araçların üzerine attı, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir anda ortaya çıkıp caddelerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan Alman uyruklu kadın, polisi alarma geçirdi.

Asayiş 30.11.2021, 12:46
Çöp kutularını devirdi, şişeleri araçların üzerine attı, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir anda ortaya çıkıp caddelerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan Alman uyruklu kadın, polisi alarma geçirdi.

Öğle saatlerinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Sorgun kavşağında bir kadının, çöp kutularını devirdiği, üzerini çıkardığı, ilginç hareketler yaptığı, çöp kutularından aldığı şişe ve diğer çöpleri araçların üzerine attığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ara sokaklara girdiğini ve gözden kaybolduğunu belirledi.

Akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğle saatlerinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde olay çıkaran kadının iş yerinde oturduğunu gördü. Alman vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi belirlenemeyen kadın, iş yeri sahibi ve polislerin tüm çabalarına rağmen iş yerinden dışarı çıkarılamadı. İş yerine gelen ve Almanca bilen bir vatandaş, kadınla yaptığı görüşmede, kadının Avsallar’da ikamet ettiğini, burada kendisinin darp edildiğini, bilgisayar ve telefonunun alındığını, Avsallar’a gitmek istediğini söylediğini dile getirdi. Polislerin Avsallar’a götürme teklifini önce kabul eden kadın, ani karar değişikliğiyle polislerle gitmeyeceğini söyledi. İlginç hareketlerini iş yerinde de sürdüren, oturduğu koltuktan kalkıp patron koltuğuna oturan, elindeki gazeteden bulmaca çözmeye çalışan, iş yerindeki malzemeleri eline aldığı bezle silen Alman kadın, uzun süren çabaların ardından iş yerinden dışarıya çıkmaya ikna edildi. Alman kadın bir sürede dışarıda bekledikten sonra polislerin yardım teklifini kabul etmeyerek caddede yürüyüp gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7